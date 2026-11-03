Tampereella raitiotiehanke edellä aikataulustaan Tampereen Ratikan uuden Pirkkala–Linnainmaa -osuuden koeajoihin päästään jo keväällä 2028, ja matkustajat kyytiin syksymmällä.

Pirkkala–Linnainmaa -raitiotien ensimmäisen vaiheen töistä on valmiina kaksi kolmasosaa. Tänä syksynä liikennevalot Hatanpään valtatien ja Tampereen valtatien risteyksessä ovat sujuvoittaneet liikennettä. Rakennustöitä jatketaan alkuvuoteen 2028, ja matkustajaliikenne Partolaan ja Ruotulaan aloitetaan elokuussa 2028.