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Kategoriat Infra Projektit Rakentaminen Uutiset

Tampereella raitiotiehanke edellä aikataulustaan

Tampereen Ratikan uuden Pirkkala–Linnainmaa -osuuden koeajoihin päästään jo keväällä 2028, ja matkustajat kyytiin syksymmällä.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 3. marraskuuta 2026, 9:22
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Tampereen Ratikka -hankkeessa on puristettu aikataulua ja nyt ollaan hivenen etuajassa. Havainnekuvassa ratikka kulkee Tampereen keskustassa. Kuva: Raitiotieallianssi

Pirkkala–Linnainmaa -raitiotien ensimmäisen vaiheen töistä on valmiina kaksi kolmasosaa. Tänä syksynä liikennevalot Hatanpään valtatien ja Tampereen valtatien risteyksessä ovat sujuvoittaneet liikennettä. Rakennustöitä jatketaan alkuvuoteen 2028, ja matkustajaliikenne Partolaan ja Ruotulaan aloitetaan elokuussa 2028.

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