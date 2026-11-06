Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön palkinto meni tänä vuonna kiertotaloutta kehittävälle yritykselle
Rakennusosien uudelleenkäyttöä edistävä Spolia Design oy palkittiin Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön apurahalla.
Teknologiasta Tuotteiksi -säätiö on myöntänyt vuoden 2026 apurahan, suuruudeltaan 25 000 euroa, Spolia Design oy:lle. Yrityksen Spolia Flow -ratkaisu rakentaa hallitun digitaalisen arvoketjun rakennustuotteiden uudelleenkäyttöön ja kiertotalouden toteuttamiseen rakennetussa ympäristössä.
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