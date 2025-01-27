RIAn uusi puheenjohtaja haluaa nostaa naisten palkat miesten tasolle Tiia Tuomi arvostaa muiden ihmisten kuulemista ja hyväksymistä.

Dekralla neuvonta- ja koulutuspalveluita vetävä ja rakennusalan yritysten auditointeja tekevä Tiia Tuomi on aloittanut Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIAn uutena puheenjohtajana.