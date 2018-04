Stara sopi laajoista päällystystöistä Helsingin alueella

Tiedotteen mukaan tekijäksi on valittu YIT. Työt tehdään itäisellä, läntisellä ja pohjoisella alueella.

Kokonaisuus sisältää kulutuskestävää päällystettä kaupungin vilkkaimmille teille, kierrätysasfalttia, matalalämpö-asfalttia sekä punaista asfalttia, jota käytetään muun muassa pyöräteiden päällystyksessä. Lisäksi se sisältää valuasfalttitöitä, kuten siltojen uudelleen päällystämisiä.

Urakkaan kuuluu asfaltointia, jyrsintää sekä pohjatöitä, kuten murskeen levitystä ja tiivistystä. Työhön kuluu asfalttimassoja noin 80 000 tonnia. Toukokuun toisena päivänä alkavan ja marraskuun 2018 loppuun saakka kestävän urakan arvo on noin viisi miljoonaa euroa.

”YIT:n kokonaisuus tämän kesän Helsingin kaupungin päällystystöistä on kattava. Tavoitteenamme on suunnitella toteutus ja aikataulu avoimesti ja yhdessä, siten että työnteko on sujuvaa ja kaupunkilaisille aiheutuvat häiriöt mahdollisimman pieniä,” sanoo Staran kaupunkitekniikan rakentamisen projektipäällikkö Heikki Laristo.

”Tavoitteenamme on suunnitella töiden järjestys ja aikataulu yhdessä kaupungin kanssa niin, että liikennehaitat jäävät mahdollisimman pieniksi. Samalla koneiden siirrot ja sitä kautta päästöt vähenevät ja työn tehokkuus kasvaa”, YIT:n Päällystys-segmentin myyntijohtaja Markus Kalliomaa kertoo.