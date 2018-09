Yle: Kurikassa vajoaa maa – useita rakennuksia jo purettu ja nyt kirjasto on hädässä

Kurikan kaupungintalo purettiin vajoamisen vuoksi 2014, kaksi kerrostaloa vuosi sen jälkeen, Sedun vanha kampusalue purettiin lähes kokonaan ja nyt keskustassa vajoaa kirjasto.

Rakennuksen julkisivussa on jo nähtävissä merkittävä halkeama. ”Tämä kaikki johtuu siitä, että Kurikan keskustan alueella on 30–40 metrin pehmeikkökerrostuma, ja se painuu kuormituksen myötä kasaan. Vanhoja rakennuksia on perustettu osa jopa vain maanvaraisesti, ja osa puisten kitkapaalujen varaan, jotka on ulotettu vain noin 14 metrin verran maanpinnasta alaspäin”, Kurikan kaupungin tekninen johtaja Toni Keski-Lusa kertoo.