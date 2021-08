Belgiassa otettiin vanhat keinot uuteen käyttöön koronan suitsimiseksi

Mittauksen avulla voidaan varmistaa tilojen riittävä ilmanvaihto.

Hiilidioksidipitoisuus indikoi hyvin ja edullisesti sitä, onko sisätilojen ilmanvaihto riittävää.

”Tässä on hyvä esimerkki siitä, miten helposti ja vaivattomasti voidaan lisätä sisäilman turvallisuutta. Tässä on myös tapahtumassa filosofian muutos, kun rakennukset on tehty aina suojaamaan ihmisiä ulkona olevilta asioilta. Nyt pandemia on pistänyt miettimään, miten ihmisiä suojataan sisätiloissa toisilta ihmisiltä rakennuksen sisällä”, Talotekninen teollisuus ja kauppa ry:n toimitusjohtaja Ilkka Salo kertoo.

Belgialaisviranomaisten mukaan yritys voidaan määrätä suljettavaksi, mikäli hiilidioksidipitoisuus ylittää hiukkasmäärältään 1 200 ppm:n (parts per million) tason. Tilat voidaan avata uudelleen, kun pitoisuus on alittunut.

Viranomaiset valvovat, että mittarit on asetettu oikein ja ne toimivat. Lisäksi tuloksia pitää seurata säännöllisesti aukioloaikoina.

Talotekniikka-alan ihmiset ovat suositelleet jo kauan hiilidioksiditason mittausta hyvän sisäilman varmistamiseksi, mutta pandemia on nostanut terveellisen ja turvallisen sisäympäristön uudelleen keskustelun ytimeen.

”Pelkällä hiilidioksidimittauksella ei pandemiaa torjuta, vaan lisäksi tarvitaan oikea ilmanjako, suodatus ja maskien käyttöä. Hyvä ilmanvaihto luo kuitenkin perustan turvalliselle tilalle. Pelkkä käsidesi ei riitä, ja Covid-19 tarttuu ilmateitse.”

Viranomaiset ovat tehneet belgialaisyrityksille helposti ymmärrettävät toimintaohjeet mittauksen käynnistämiseksi ja seurantaa varten.

Mittareita pitää olla vähintään yksi per huone tai tila, jossa ihmiset kokoontuvat. Se pitää asentaa selkeästi näkyvään paikkaan riittävän kauas ikkunoista ja ovista.

Viranomaiset edellyttävät lisäksi, että asiakkaiden pitää pystyä seuraamaan hiilidioksidipitoisuutta näkyvillä olevista mittaritauluista tai muista vastaavista laitteista. Lisäksi laitteen toiminta pitää tarkistaa joka päivä, jolloin yritys on auki. Mittarin lukemia pitää seurata myös yrityksen aukioloaikana.

Salon mukaan sisäilman kohonnutta hiilidioksidipitoisuutta on mahdoton arvioida silmämääräisesti ja siksi yksinkertainen näytöllinen mittari tilassa on hyvä ratkaisu.

Suomessa hiilidioksidin niin sanottu toimenpideraja on 1 150 ppm:ää suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus. Kyseinen pitoisuus vastaa ilmanvaihtoa, joka on keskimäärin noin 4 litraa sekunnissa henkilöä kohden. Suosituksena on vähintään 6 litraa sekunnissa ulkoilmaa henkilöä tai asiakaspaikkaa kohden.

Belgiassa viranomaiset suosittelevat, että hiilidioksidipitoisuuden pitää pysyä alle 900 ppm:n.

Jos pitoisuus alkaa nousta, yrittäjän pitää aloittaa tehostetut toimenpiteet hiilidioksidipitoisuuden pienentämiseksi esimerkiksi ilmanvaihtoa lisäämällä, avaamalla ikkunat ja ovet sekä vähentämällä tiloissa olevien ihmisten määrää. Jos pitoisuus nousee yli 1 200:n, yrittäjän pitää sulkea tilat, ja ne voidaan avata uudelleen vasta kun hiilidioksidipitoisuus on sallituissa rajoissa.