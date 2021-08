RT:n ympäristöjohtaja Vuorinen: Ilmastoraportti kova haaste korjausrakentamiselle

Kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n eilen julkaiseman raportin viesti on Rakennusteollisuus RT:n ympäristö- ja energiajohtaja Pekka Vuorisen mukaan selvä myös suomalaiselle KIRA-sektorille. Päästöjä on pudotettava ja energiatehokkuutta parannettava vielä ennakoitua kovemmalla kädellä niin uudis- kuin korjausrakentamisessa.

”Suurin haaste tulee olemaan korjausrakentamisen puolella, jossa korjausvelkaa on ehtinyt kertyä muutenkin riittämiin – aivan kuten liikenneinfrassakin”, hän toteaa.

Kysymysmerkki on sekin, millaiseksi vanhemman ja heikomman energialuokituksen omaavien kiinteistöjen arvo jatkossa muotoutuu. Energiansäästö, energiatehokkuus, kiertotalous, hiilijalanjälki ja vastuullisuus tulevatkin Vuorisen mukaan olemaan entistä selkeämpiä markkinaohjureita niin kuluttajien kuin investorien puolella. Yksi tärkeä muutosbuusteri on myös energia ja sen hinta, jossa on fossiilisista polttoaineista luovuttaessa selkeitä nousupaineita.

”Toki tämä lisää myös nykyistä yhtenäisempien energialuokitusten tarvetta. Lisäksi niiden pitää olla kansainvälisesti vertailukelpoisia”, Vuorinen toteaa.

Vaikka edessä on RT:n ympäristö- ja energiajohtajan mukaan iso urakka, ollaan meillä Suomessa ja etenkin sen suurimmissa kaupungeissa oltu ajoissa liikkeellä ja herätty ilmastohaasteeseen monia eurooppalaisia metropoleja paremmin. Myös entistä useampi kiinteistö- ja rakennusalan yritys tähtää omassa toiminnassaan hiilineutraaliksi jo kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä.

”Kyllä nämä ilmastomittarit ovat esimerkiksi Lontoossa, Brysselissä, Pariisissa ja Varsovassa huomattavasti pahemmin punaisella kuin meillä Helsingissä”, hän toteaa.