Pääkaupunkiseudun keskeisten toimistomarkkinoiden vajaakäyttö vähentynyt hieman

Kolmannen vuosineljänneksen lopussa päivitetyn arvion mukaan tarkastelualueella on tyhjiä toimistoneliöitä yhteensä noin 440000 neliömetriä ja keskimääräinen vajaakäyttöaste on 12,6 prosenttia. Edellisellä kvartaalilla keskimääräinen vajaakäyttöaste oli 12,8 prosenttia. Loivaa laskua selittää toimistotilan vuokraaminen useilla alueilla sekä kohteiden remontoiminen tai purkaminen.

Tarkastelun alla olevat toimistomarkkina-alueet kattavat noin puolet pääkaupunkiseudun toimistokannasta.

Tilakannassa neljänneksen aikana tapahtuneet merkittävimmät muutokset ovat Leppävaaran ja Pasilan alueilla: Leppävaarassa Oops-toimistokohteen valmistuminen toi alueelle noin 20000 uutta toimistoneliötä. Samalla alueen neliömääräinen vajaakäyttö kasvoi hieman. Pasilassa taas toimistokanta väheni noin 24000 neliöllä, kun osa kohteista joutui peruskorjauksen alle ja osa puretaan asuntojen tieltä. Vallilassa vajaakäyttö laski yli 6000 neliön verran erityisesti vahvan vuokraustoiminnan seurauksena.

Research Forum raportoi ensimmäistä kertaa nettokäyttöönottoa aluetasolla. Tunnusluku kuvaa käytössä olevien toimistotilojen määrän muutosta neljänneksen aikana. Luvussa on huomioitu, paljonko tyhjää tilaa on saatu vuokrattua sekä kvartaalin aikana valmistuneet uudiskohteet tai merkittävät peruskorjaukset kohteiden vuokrattujen tilojen osalta. Luonnollisesti näiden kohteiden vuokraamattomat tilat on lisätty vajaakäyttölukuun.

Helsinki Research Forum on kiinteistöalan asiantuntijayritysten tutkimusfoorumi, jonka tavoitteena on parantaa Helsingin toimistomarkkinoista julkaistavan tiedon laatua ja läpinäkyvyyttä. Yhteistyössä ovat mukana tällä hetkellä CBRE, JLL, Cushman & Wakefield ja KTI Kiinteistötieto. Rakli toimii Research Forumin kumppanina ja tarjoaa tekniset puitteet toiminnalle.