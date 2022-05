Korjaustieto sai tunnustusta – ”Jatkamme aiempien ohjekokonaisuuksien täydentämistä”

Suomen Arkkitehtiliiton Safa-palkinto 2022 on myönnetty Museovirastolle esimerkillisestä korjaustiedon saavutettavuuden edistämisestä. Rakennusalan ammattilaisia ja suurta yleisöä palveleva korjaustaito.fi on Museoviraston ylläpitämä rakennusperinnön, säilyttävän korjaamisen ja restauroinnin sivusto.

Safa haluaa korjaamisen teemavuonnaan antaa tunnustusta pitkäjänteisestä korjaamisen tietotaidon välittämisestä.

”Nykyisessä ilmasto- ja luontokriisissä meidän on opittava korjaamaan ja säilyttämään olemassa olevaa rakennuskantaa ja suojelemaan rakennushistoriallisesti arvokkaita kohteita entistä paremmin”, sanoo palkintolautakunnan puheenjohtaja Inari Virkkala.

Korjauskortit ovat opastaneet korjaamisessa jo aiemmin. Korjaustaito-sivusto on avoin, saavutettava ja moderni tapa tuoda korjaamisen ja restauroinnin parhaita käytäntöjä kaikkien ulottuville.

Korjaustaito.fi avattiin helmikuussa 2022. Se sisältää suosituksia säilyttävän korjaamisen hankkeen päätöksentekoon, suunnitteluun ja rakennuttamiseen, korjaustaidon käsitteistöä sekä käytännön esimerkkejä säilyttävän korjaamisen työstä. Korjauskortit opastavat korjaamaan oikein, taloudellisesti ja alkuperäisiä arvoja kunnioittaen.

Museovirastosta yliarkkitehti Pekka Lehtinen kertoo, että sivustosta on saatu jo paljon positiivista palautetta.

”Merkittävä tietoaineisto on nyt saatu kaikkien saataville verkkoon, mutta työ on jatkuvaa. Jatkamme aiempien ohjekokonaisuuksien täydentämistä, ja suuntaamme aktiivisesti myös uudempaan rakennusperintöön soveltuviin ohjeisiin. Tiedolle ja ohjeille on runsaasti tarvetta ja kiinnostusta, sillä kestävyyden ja arvoihin perustuvien valintojen kysyntä kasvaa jatkuvasti.”