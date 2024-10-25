Myllypurossa toteutetaan lähes oppikirjamainen saneeraushanke
Kiristyvien energiatehokkuusmääräysten myötä moni pohtii, ovatko kaikki tavoitteet realistisia tai edes mahdollisia. Myllypurossa todistetaan, että vanhakin kerrostalokohde voidaan saneerata A-energialuokkaan – taksonomian tiukkoja vaatimuksia unohtamatta.
Helsingin Myllypurossa on menossa poikkeuksellisen laaja-alainen energiatehokkuussaneeraus. Helsingin kaupungin vuokrataloyhtiö Hekan omistamassa 1960-luvun kerrostaloyhtiössä laitetaan käytännössä runkoa lukuun ottamatta kaikki rakenteet ja talotekniikka uusiksi. Lisäksi kohde siirtyy kaukolämmöstä maalämpöön aurinkopaneeleilla höystettynä.
