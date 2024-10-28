Oulun Asuntomessuilla ongelmia – osa tonteista jää rakentamatta
Liki kolmasosa suunnitellusta rakentamisesta jää toteutumatta, kertoo sanomalehti Kaleva.
Merkittävä osa Oulun Asuntomessuille suunnitellusta rakennuskannasta näyttää jäävän tässä vaiheessa rakentamatta. Sanomalehti Kalevan mukaan noin 30 prosenttia alkuperäisistä suunnitelmista jää toteutumatta.
