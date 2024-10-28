Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Oulun Asuntomessuilla ongelmia – osa tonteista jää rakentamatta

Liki kolmasosa suunnitellusta rakentamisesta jää toteutumatta, kertoo sanomalehti Kaleva.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 28. lokakuuta 2024, 11:29
Ensi kesän messualue Hartaanselänranta on entistä teollisuus- ja huvila-aluetta. Nyt mm. Aura Rakentajat on vetäytynyt koko messuprojektista. (Kuva: Suomen Asuntomessut.)

Merkittävä osa Oulun Asuntomessuille suunnitellusta rakennuskannasta näyttää jäävän tässä vaiheessa rakentamatta. Sanomalehti Kalevan mukaan noin 30 prosenttia alkuperäisistä suunnitelmista jää toteutumatta.

