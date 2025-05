Rautakaupat odottavat korjausrakentamisen elpyvän Rakentamisen heikko suhdanne on vaikeuttanut rautakauppojen liiketoimintoja.

Rakennus- ja sisustustarvikekaupan yhdistys Rasi ry:n tilastot osoittavat, että rautakauppojen myynnin lasku on tasaantunut ja myynti on noussut positiiviselle kehitykselle vuoden kolmannella kvartaalilla. Erityisesti sisustamisen tuotteiden myynti on kasvanut.