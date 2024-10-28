EK: Suhdannekuoppa ohitettu – rakennusalalla tulossa vaikea talvi
Rakentamisen tilanne on muita päätoimialoja selvästi heikompi, ja tuotannon ennakoidaan laskevan vielä koko alkavan talvikauden.
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n lokakuun suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritykset ovat ohittamassa suhdanteen aallonpohjaa. Arviot ovat edelleen heikkoja, mutta myynti ei ole enää yritysten mukaan supistunut. Myös kannattavuuden lasku on loiventunut.
