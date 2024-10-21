Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Etla: Rakentaminen nousuun ensi vuonna

Ensi vuonna rakentamisen arvioidaan kasvavan lähes viisi prosenssia, vuonna 2026 hieman tätä vähemmän.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 21. lokakuuta 2024, 8:32
Valo alkaa hiljalleen kajastaa rakennusalalle. Etla ennakoi tuleville kahdelle vuodelle varovaista kasvua. Kuva: Esko Jämsä

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla arvioi tuoreessa suhdannekatsauksessaan, että Suomen bruttokansantuote supistuu kuluvana vuonna 0,2 prosenttia ja bkt jää viime vuoden tasolle. Ensi vuonna päästään kuitenkin kasvu-uralle ja myös rakennusalalle lupaillaan valoisampia näkymiä.

