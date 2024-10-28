Swecon suunnittelupöydälle uusiutuvan metaanin tuotantolaitos – käyntiin vuonna 2027
Laitos rakennetaan Tarastenjärven voimalaitoksen välittömään läheisyyteen. Se tuottaa uusiutuvaa e-metaania, vetyä ja kaukolämpöä vuodesta 2027 alkaen.
Sweco on saanut suunniteltavakseen Ren-Gasin uuden e-metaanin tuotantolaitoksen Tampereella. Nordic Ren-Gas on vetytalouden hankekehittäjä, joka rakennuttaa Suomeen hajautetun uusiutuvan e-metaanin tuotantoverkostoa.
