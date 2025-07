Lämpöpumppuvalmistaja teki valtakunnallisen sopimuksen tuotteidensa huollosta Huoltokumppanilla on kuusi palvelu- ja logistiikkakeskusta eri puolilla Suomea.

Lämpöpumppuvalmistaja Daikin on laajentanut huoltoverkostoaan Suomessa merkittävällä yhteistyösopimuksella. Yhtiön tuotteiden huolto- ja ylläpitopalveluita tarjoaa vuoden 2025 alusta valtakunnallisesti toimiva MV-Jäähdytys.

”Yhteistyön ansiosta voimme vastata jatkossa sekä yksityis- että yritysasiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin kaikkialla Suomessa, olipa kyseessä sitten takuuhuolto, säännöllinen ylläpito tai akuutti korjaustarve”, Daikin Suomen toimitusjohtaja Mikko Ropponen sanoo tiedotteessa.

MV-Jäähdytys on vuonna 1971 perustettu muun muassa lämpöpumppujen ja jäähdytyslaitteistojen huoltoihin erikoistunut yritys. Sen palveluksessa on yli 300 henkeä, ja sillä on kuusi palvelu- ja logistiikkakeskusta eri puolilla Suomea.

Daikin vastaa edelleen tuotteidensa varaosahuollosta. Yhtiö suunnittelee ja valmistaa Pohjoismaissa myytävät lämpöpumput Euroopassa, jossa sillä on 14 tuotantolaitosta.

Daikin on myös tarjonnut jo jonkin aikaa asiakkailleen mahdollisuutta pidentää ilmalämpöpumppujen sekä Daikin Altherma -maalämpöpumppujen ja ilma-vesilämpöpumppujen takuuaikaa viiteen vuoteen. Lämpöpumppujen normaali takuuaika on kolme vuotta, mutta rekisteröinti ilmaisessa Stand by Me -palvelussa kolmen kuukauden kuluessa laitteen käyttöönotosta pidentää takuuta kahdella vuodella.