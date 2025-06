Uusi yritys kaavailee satojen miljoonien investointeja hoivakiinteistöihin – kohteita käynnistymässä Ensimmäisillä kohteilla on jo rakennusluvat.

Kiinteistösijoittaja Nrep on yhdessä kotimaisen palvelutilojen toteuttamiseen erikoistuneen Plus Hoivakiinteistöjen kanssa perustanut yhteisyrityksen Plus Hoivakodit.