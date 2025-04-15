Firan uusi toimitusjohtaja ei aio tuoda yhtiöön radikaaleja muutoksia – ”Minua innostaa Firan tapa testata markkinaa”
Esa Mäki innostuu panostuksista teolliseen rakentamiseen.
Kehitysmyönteinen yrityskulttuuri on Fira Rakennuksen suurin vahvuus, sanoo Esa Mäki.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia on kommentoitu kerran
Yksi vastaus artikkeliin “Firan uusi toimitusjohtaja ei aio tuoda yhtiöön radikaaleja muutoksia – ”Minua innostaa Firan tapa testata markkinaa””
Minne kaikki maailmanvalloitukset ja rakennusmaailman pysäyttävät innovaatiot ovat hävinneet ? Yhteiskunnan tukihillot vähentyneet ?