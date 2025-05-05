Itäallianssi rakentaa Vaaralan varikon ratapihan – infrahankkeen arvo 18 miljoonaa euroa Sopimus ei sisällä Kehä III:n ja Länsimäentien liittymän eteläpuolelle rakennettavan Vaaralan varikkorakennuksen rakennustöitä.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne tilaa Vantaan ratikan itäallianssin palveluntuottajilta Vaaralan varikon ratapihan ja ratainfran suunnittelun ja rakentamisen sekä ratatekniikka, -sähkö ja -järjestelmätyöt.