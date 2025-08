Granlundin rakennuttamisen liiketoiminta sai uuden vetäjän Uudella liiketoimintajohtajalla on rakennuttamisesta 18 vuoden kokemus.

Tuomo Nerg on aloittanut Granlundin uutena rakennuttamisen liiketoimintajohtajana 1. elokuuta. Nergillä on rakennuttamisesta 18 vuoden kokemus. Viimeksi hän on työskennellyt Sitowisen Talo-liiketoiminta-alueen rakennuttamisen toimialajohtajana ja johtanut liiketoiminnan kasvua paikallisesta valtakunnalliseksi.