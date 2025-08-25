Jukkatalon uudella omistajalla on kovat tavoitteet – ”Kysyntää on entistä valmiimmalle”
Ensimmäisiä talokauppoja on tehty, sanoo toimitusjohtaja Lauri Konttila.
Pientalovalmistaja Jukkatalo meni konkurssiin vuonna 2023. Yllättäen Jukkatalo-tuotemerkki palasi viime keväänä pientalomarkkinoille, kun kaikki oikeudet siihen ostanut Havilla käynnisti toiminnan.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Jukkatalon uudella omistajalla on kovat tavoitteet – ”Kysyntää on entistä valmiimmalle””