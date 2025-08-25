Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Talous Kiinteistöt Uutiset

Jukkatalon uudella omistajalla on kovat tavoitteet – ”Kysyntää on entistä valmiimmalle”

Ensimmäisiä talokauppoja on tehty, sanoo toimitusjohtaja Lauri Konttila.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 25. elokuuta 2025, 7:00
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Jukkatalon uudella omistajalla on kovat tavoitteet – ”Kysyntää on entistä valmiimmalle”
Jukkatalon kohde asuntomessuilla Naantalissa 2022. Kuva: Johanna Aatsalo

Pientalovalmistaja Jukkatalo meni konkurssiin vuonna 2023. Yllättäen Jukkatalo-tuotemerkki palasi viime keväänä pientalomarkkinoille, kun kaikki oikeudet siihen ostanut Havilla käynnisti toiminnan.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Jukkatalon uudella omistajalla on kovat tavoitteet – ”Kysyntää on entistä valmiimmalle””

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset