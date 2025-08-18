Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
SRV:lle armonaikaa Espoossa – aluevarauksille jatkoa Espoonlahdessa ja Pohjois-Tapiolassa

Aiemmin keväällä SRV haki ja sai jatkoaikaa Kivenlahden liikekeskusprojektille.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 18. elokuuta 2025, 11:17
SRV sai lisää suunnitteluaikaa Espoonlahden metroaseman kupeessa oleville aluevarauksilleen. Takaraja on nyt syksyllä 2026.

SRV on saanut heikon markkinatilanteen vuoksi jatkoaikaa vanhoille aluevarauksilleen Espoossa.

