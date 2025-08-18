SRV:lle armonaikaa Espoossa – aluevarauksille jatkoa Espoonlahdessa ja Pohjois-Tapiolassa
Aiemmin keväällä SRV haki ja sai jatkoaikaa Kivenlahden liikekeskusprojektille.
SRV on saanut heikon markkinatilanteen vuoksi jatkoaikaa vanhoille aluevarauksilleen Espoossa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä
Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.
Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “SRV:lle armonaikaa Espoossa – aluevarauksille jatkoa Espoonlahdessa ja Pohjois-Tapiolassa”