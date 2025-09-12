Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Rakennuslehti selvitti taas suurimmat korjausrakentajat: Remount nousi jo kakkoseksi

Pääosalle keskisuurista korjausrakentajista viime vuosi oli kasvun aikaa, kun taas enemmistölle suurista rakennusliikkeistä se oli laskuvuosi.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 12. syyskuuta 2025, 6:00
Remountin kuluvan vuoden alussa ostama Etelä-Suomen Julkisivupalvelu toteuttaa parhaillaan julkisivusaneerausta Helsingin Tuomiokirkkoon. Kuva: Niko Jekkonen

Vuosi 2024 ei ollut kehuttava enemmistölle Suomen suurimpien korjausrakentajien kärkikymmeniköstä, josta peräti seitsemän menetti liikevaihtoaan. Toisaalta vuotta aiemmin top ten -yhtiöistä juuri sama määrä kasvoi. Tämä käy ilmi Rakennuslehden selvityksestä, joka perustuu kevään Suurimmat-kyselyyn.

