GRK:n kova kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä.

Yhtiön tilauskanta laski hieman vuodentakaiseen verrattuna.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 30. lokakuuta 2025, 8:58
Kuvituskuva. Kuva: GRK Kuva: Henri Luoma / www.hlp.fi

Infrarakentaja GRK:n kasvu jatkui vuoden 2025 kolmannella vuosineljänneksellä. Yhtiön heinä-syyskuun liikevaihto kasvoi noin 14,7 prosenttia vuodentakaisesta 224,5 miljoonasta eurosta 257,4 miljoonaan euroon.

