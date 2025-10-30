GRK:n kova kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä.
Yhtiön tilauskanta laski hieman vuodentakaiseen verrattuna.
Infrarakentaja GRK:n kasvu jatkui vuoden 2025 kolmannella vuosineljänneksellä. Yhtiön heinä-syyskuun liikevaihto kasvoi noin 14,7 prosenttia vuodentakaisesta 224,5 miljoonasta eurosta 257,4 miljoonaan euroon.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “GRK:n kova kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä.”