Helsinki valitsi urakoitsijan 25 miljoonan euron katuremontille
Kehitysvaihe alkaa, kun päätös on saanut lainvoiman.
Helsingin kaupunkiympäristölautakunta on valinnut infrarakentaja GRK Suomi oy:n toteuttamaan Mäkelänkadun peruskorjauksen Helsingissä. Kiinteän projektinjohtourakan tavoitehinta on 24 840 000 euroa, ja kiinteä projektinjohtopalkkio kaksi miljoonaa euroa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Helsinki valitsi urakoitsijan 25 miljoonan euron katuremontille”