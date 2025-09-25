Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Helsinki valitsi urakoitsijan 25 miljoonan euron katuremontille

Kehitysvaihe alkaa, kun päätös on saanut lainvoiman.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 25. syyskuuta 2025, 14:52
Mäkelänkatua kuvattuna ilmasta käsin. Kuva: Sami Kero / HS

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta on valinnut infrarakentaja GRK Suomi oy:n toteuttamaan Mäkelänkadun peruskorjauksen Helsingissä. Kiinteän projektinjohtourakan tavoitehinta on 24 840 000 euroa, ja kiinteä projektinjohtopalkkio kaksi miljoonaa euroa.

