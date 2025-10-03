Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Jätkäsaaren sillalle ja Kilon asemalle katutyömaa-palkinnot – urakoitsijana GRK

Espoossa palkinto jaettiin nyt ensimmäistä kertaa.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 3. lokakuuta 2025, 8:46
Kisaraadin mukaan Jätkäsaaren katutyömaalla väliaikaiset kulkureitit, esteettömyys ja viestintä on hoidettu erilaisten kadun käyttäjien näkökulmasta esimerkillisesti.(Kuva:Harri Saarinen)

Helsinki ja Espoo ovat palkinneet parhaita infatyömaita Vuoden 2025 katutyömaa-palkinnoilla.

