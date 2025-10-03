Jätkäsaaren sillalle ja Kilon asemalle katutyömaa-palkinnot – urakoitsijana GRK
Espoossa palkinto jaettiin nyt ensimmäistä kertaa.
Helsinki ja Espoo ovat palkinneet parhaita infatyömaita Vuoden 2025 katutyömaa-palkinnoilla.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Jätkäsaaren sillalle ja Kilon asemalle katutyömaa-palkinnot – urakoitsijana GRK”