Kategoriat Infra Suhdanne Talous

GRK:n yt-saldo: 32 lähtee rataliiketoiminnasta

Muutosjärjestelyjen ja muiden säästötoimien arvioidaan tuovan on noin kolme miljoonan euron säästöt vuodessa.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 13. lokakuuta 2025, 15:08
GRK vähentää väkeä rataliiketoiminnasta. Saldo pysyi yt-neuvotteluissa alkuperäisessä säästöhaarukassa. Kuva: Väylävirasto

GRK Suomi on saanut päätökseen rataliiketoimintaa koskeneet muutosneuvottelut. Niiden seurauksena enintään 32 henkilön työsuhde päätetään ja neljän henkilön osalta  muutetaan työsuhteiden ehtoja.

