GRK:n yt-saldo: 32 lähtee rataliiketoiminnasta
Muutosjärjestelyjen ja muiden säästötoimien arvioidaan tuovan on noin kolme miljoonan euron säästöt vuodessa.
GRK Suomi on saanut päätökseen rataliiketoimintaa koskeneet muutosneuvottelut. Niiden seurauksena enintään 32 henkilön työsuhde päätetään ja neljän henkilön osalta muutetaan työsuhteiden ehtoja.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “GRK:n yt-saldo: 32 lähtee rataliiketoiminnasta”