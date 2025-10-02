Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Talous Infra

Isot tappiot viime vuonna tehnyt infrayhtiö yhdistää liiketoimintojaan

Yhdistymistä perustellaan muun muassa toimintamallien selkeyttämisellä ja aseman vahvistamisella infrarakentamisessa.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 2. lokakuuta 2025, 9:21
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Isot tappiot viime vuonna tehnyt infrayhtiö yhdistää liiketoimintojaan
Kuvituskuva. Kuva: Jesse Karjalainen Kuva: Jesse Karjainen

Monialayhtiö Savon Kuljetuksen infraliiketoiminta siirtyy osaksi sen tytäryhtiötä, Uudellamaalla toimivaa STM Infraa. Yhdistetyn kokonaisuuden liikevaihto on noin 30 miljoonaa euroa. Yhdistymisen toteutus viedään loppuun syksyn 2025 aikana.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Isot tappiot viime vuonna tehnyt infrayhtiö yhdistää liiketoimintojaan”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset