Monia suomalaisyrityksiä ostanut konsulttijätti kävi jälleen kaupoilla

Ruotsalainen XPartners on kasvanut viime aikoina Suomessa vauhdilla.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 7. lokakuuta 2025, 11:09
Optirealin toimitusjohtaja Janne Gustafsson. Kuva: Optireal

XPartners jatkaa kasvuaan Suomessa ja ostaa konsultointiyritys Optirealin. Tiedotteen mukaan yritysosto vahvistaa konsernin osaamista rakennusalalla ja tuo mukanaan syvää erikoisosaamista taloteknisissä järjestelmissä.

