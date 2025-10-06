Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Peab viettää kosteudenhallinnan teemaviikkoa

Teemaviikko järjestetään nyt jo seitsemättä kertaa.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 6. lokakuuta 2025, 8:35
Peab käyttää Kuivaketju10-toimintamallia kaikilla omaperusteisilla työmaillaan ja koko henkilöstö on käynyt eKosteus-koulutuksessa vuodesta 2020 lähtien.

Rakennusyhtiö Peab käynnistää jälleen työmaillaan vuosittaisen kosteudenhallinnan teemaviikon. Se järjestetään nyt seitsemättä kertaa ja taustalla on viime vuosikymmenen lopulla tehty linjaus, jossa työmaiden kosteudenhallintaa päätettiin kehittää kokonaisvaltaisesti.

