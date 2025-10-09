Sweco Finland saa uuden jäsenen johtoryhmäänsä Nimitys astuu voimaan marraskuun alusta.

Kalle Inki on nimitetty Sweco Finlandin talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi marraskuun alusta alkaen. Inkin vastuulla on talouden lisäksi hankinnat ja kiinteistöt, ja hän raportoi tehtävässään toimitusjohtaja Thomas Hiettolle.