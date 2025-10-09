Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Sweco Finland saa uuden jäsenen johtoryhmäänsä

Nimitys astuu voimaan marraskuun alusta.

Kirjoitettu 9. lokakuuta 2025, 12:22
Kalle Inki. Kuva: Sweco

Kalle Inki on nimitetty Sweco Finlandin talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi marraskuun alusta alkaen. Inkin vastuulla on talouden lisäksi hankinnat ja kiinteistöt, ja hän raportoi tehtävässään toimitusjohtaja Thomas Hiettolle.

