Tengbom osti suunnittelutoimiston ja sai samalla itselleen uuden toimitusjohtajan

Kaupan myötä Tengbom avaa ensimmäisen toimistonsa Tampereelle.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 2. lokakuuta 2025, 11:04
Milla Lindroos. Kuva: Elise Kulmala

Arkkitehtitoimisto Tengbom on ostanut suunnittelutoimisto Suunnittelemo oy:n. Samalla Suunnittelemon perustaja ja yrittäjä Milla Lindroos on nimitetty Tengbom Finlandin toimitusjohtajaksi. Kaupan kautta Tengbom myös avaa ensimmäisen toimistonsa Tampereelle, jonne Lindroos perusti Suunnittelemon vuonna 2014.

