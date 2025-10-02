Tengbom osti suunnittelutoimiston ja sai samalla itselleen uuden toimitusjohtajan
Kaupan myötä Tengbom avaa ensimmäisen toimistonsa Tampereelle.
Arkkitehtitoimisto Tengbom on ostanut suunnittelutoimisto Suunnittelemo oy:n. Samalla Suunnittelemon perustaja ja yrittäjä Milla Lindroos on nimitetty Tengbom Finlandin toimitusjohtajaksi. Kaupan kautta Tengbom myös avaa ensimmäisen toimistonsa Tampereelle, jonne Lindroos perusti Suunnittelemon vuonna 2014.
