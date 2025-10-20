Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Rakentaminen Infra Kiinteistöt Uutiset

YIT rakentaa Kouvolan datakeskuksen – tilaajana Hyperco

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 20. lokakuuta 2025, 10:37
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin YIT rakentaa Kouvolan datakeskuksen – tilaajana Hyperco
Kouvolan datakeskuksen peruskivi muurasivat syyskuussa Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka, Tiktokin Suomen ja Tanskan yhteiskuntasuhdejohtaja Christian Hannibal, Kouvolan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja kansanedustaja Ville Kaunisto sekä Hypercon toimitusjohtaja Aleksi Taipale. (Kuva: Hyperco)

Kouvolan datakeskushankkeen projektiyhtiö Hyperco on valinnut rakennushankkeen pääasialliseksi toteuttajaksi YIT:n. Rakennustyöt alkavat lokakuun lopussa 2025.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “YIT rakentaa Kouvolan datakeskuksen – tilaajana Hyperco”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset