Tervetullut tilastotieto: Rakennusyritysten liikevaihto ja myynti varovaiseen kasvuun
Maa- ja vesirakentamisessa jäätiin sen sijaan vuodentakaisista lukemista.
Tilastokeskuksen tuoreimpien lukujen mukaan rakennusalalla kajastaa nyt valo.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Tervetullut tilastotieto: Rakennusyritysten liikevaihto ja myynti varovaiseen kasvuun”