Vuoden vuokranantaja tarjoaa koteja Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa

Vuokralaiset VKL:n ja Suomen Vuokranantajien Hyvä vuokranantaja -palkinto on luovutettu Littoisissa asuvalle Jesse Särsille. Hän vuokraa asuntoja Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella.