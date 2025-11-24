Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Asunnot Sijoittaminen Uutiset

Vuoden vuokranantaja tarjoaa koteja Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa

Palkinnon saaja Jesse Särs asuu Littoisissa.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 24. marraskuuta 2025, 14:54
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Vuoden vuokranantaja tarjoaa koteja Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa
Palkinnon pokanneelle Jesse Särsille on kunnia-asia, että vuokralaisella on hyvä arki. Kuvassa myös Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja Eeva Tammisalo (vasemmalla) ja Vuokralaiset VKL:n toiminnanjohtaja Anne Viita.

Vuokralaiset VKL:n ja Suomen Vuokranantajien Hyvä vuokranantaja -palkinto on luovutettu Littoisissa asuvalle Jesse Särsille. Hän vuokraa asuntoja Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Vuoden vuokranantaja tarjoaa koteja Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset