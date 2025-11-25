Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
YIT sopi noin 90 miljoonan euron hankekokonaisuudesta Espoossa

Hankkeen yhteenlaskettu laajuus on yli 17000 bruttoneliömetriä.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 25. marraskuuta 2025, 9:18
Alustava havainnekuva Kurttilan uudesta koulurakennuksesta. Kuva: YIT

Kansainvälisen Meridiamin rahaston omistama Espoon Koulutaival oy on valinnut YIT:n kolmen Espooseen toteutettavan koulu- ja päiväkotikiinteistön toteuttajaksi sekä niiden elinkaaripalvelujen tuottajaksi. Sopimuksen kokonaisarvo YIT:lle on noin 90 miljoonaa euroa.

