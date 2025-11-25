YIT sopi noin 90 miljoonan euron hankekokonaisuudesta Espoossa
Hankkeen yhteenlaskettu laajuus on yli 17000 bruttoneliömetriä.
Kansainvälisen Meridiamin rahaston omistama Espoon Koulutaival oy on valinnut YIT:n kolmen Espooseen toteutettavan koulu- ja päiväkotikiinteistön toteuttajaksi sekä niiden elinkaaripalvelujen tuottajaksi. Sopimuksen kokonaisarvo YIT:lle on noin 90 miljoonaa euroa.
