Ennätystulosta kohti menevän Raspalin toimitusjohtaja: ”Näihin kahteen asiaan panostamme eniten” Eteläkarjalaisella yhtiöllä ei ole ollut tappiollisia projekteja moneen vuoteen.

Lappeenrantalaisen keskisuuren talonrakentajan Raspalin toimitusjohtaja Marko Hovi korostaa tarkan projektisuunnittelun ja tarjouslaskennan merkitystä yhtiön taloudellisen menestyksen takana. Toki myös työmaatoteutuksella on tässä suuri rooli.