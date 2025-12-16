Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Talous Rakentaminen

Ennätystulosta kohti menevän Raspalin toimitusjohtaja: ”Näihin kahteen asiaan panostamme eniten”

Eteläkarjalaisella yhtiöllä ei ole ollut tappiollisia projekteja moneen vuoteen.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 16. joulukuuta 2025, 6:00
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Ennätystulosta kohti menevän Raspalin toimitusjohtaja: ”Näihin kahteen asiaan panostamme eniten”
Lappeenrantaan Danfossille rakennettava tehdas on Raspalin suurin urakka tällä hetkellä. Kuva: Raspal

Lappeenrantalaisen keskisuuren talonrakentajan Raspalin toimitusjohtaja Marko Hovi korostaa tarkan projektisuunnittelun ja tarjouslaskennan merkitystä yhtiön taloudellisen menestyksen takana. Toki myös työmaatoteutuksella on tässä suuri rooli.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella

Varmista avainhenkilöiden tiedonsaanti ja aloita ryhmätilaus maksuttomalla testijaksolla.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Ennätystulosta kohti menevän Raspalin toimitusjohtaja: ”Näihin kahteen asiaan panostamme eniten””

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset