Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Talous Korjausrakentaminen Yrityskauppa

Remountin Kari Virta: ”Koskaan ei pidä ostaa ongelmia, niitä tulee ihan ilmaiseksikin”

Pohjoismaiseen korjausjättiin Circura Groupiin fuusioitunut Remount havittelee lisää pitkäkestoisia puitesopimuksia, joita yhtiön ruotsalaisella konsernisisarella on paljon.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 10. joulukuuta 2025, 9:14
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Remountin Kari Virta: ”Koskaan ei pidä ostaa ongelmia, niitä tulee ihan ilmaiseksikin”
Remountin toimitusjohtaja Joachim Lindholm (vas.) ja hallituksen puheenjohtaja Kari Virta.

Korjausrakentamiseen erikoistuneen suomalaiskonserni Remountin kerrottiin maanantaina 8. joulukuuta fuusioituvan ruotsalaisen Circuran, tanskalaisen Circura Danmarkin sekä norjalaisen Vokstrin kanssa Circura Groupiksi.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella

Varmista avainhenkilöiden tiedonsaanti ja aloita ryhmätilaus maksuttomalla testijaksolla.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Remountin Kari Virta: ”Koskaan ei pidä ostaa ongelmia, niitä tulee ihan ilmaiseksikin””

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset