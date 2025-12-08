Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Pohjoismaihin syntyy korjausrakentamisen jättiläinen – Remount osaksi Circura Groupia

Circura Groupin liikevaihto on lähes miljardi euroa ja sillä on yli 2500 työntekijää. Osakasyhtiöiden maabrändit pysyvät fuusion jälkeenkin ennallaan.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 8. joulukuuta 2025, 8:38
Joachim Lindholm (vasemmalla) jatkaa fuusion jälkeenkin Remountin toimitusjohtajana. Samalla hän nousee Circura Groupin johtoryhmään. Kuvassa myös Circura Groupin pääomistaja Adeliksen Rasmus Molander. (Kuva: Niko Jekkonen)

Neljä pohjoismaista korjausrakennuskonsernia fuusioituu. Uuden Circura Groupin muodostavat suomalainen Remount, Ruotsissa ja Tanskassa toimiva Circura sekä norjalainen Vokstr. Neljän maayhtiön lisäksi mukaan tulevat myös niiden 48 tytäryhtiötä.

