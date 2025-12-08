Pohjoismaihin syntyy korjausrakentamisen jättiläinen – Remount osaksi Circura Groupia
Circura Groupin liikevaihto on lähes miljardi euroa ja sillä on yli 2500 työntekijää. Osakasyhtiöiden maabrändit pysyvät fuusion jälkeenkin ennallaan.
Neljä pohjoismaista korjausrakennuskonsernia fuusioituu. Uuden Circura Groupin muodostavat suomalainen Remount, Ruotsissa ja Tanskassa toimiva Circura sekä norjalainen Vokstr. Neljän maayhtiön lisäksi mukaan tulevat myös niiden 48 tytäryhtiötä.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella
Varmista avainhenkilöiden tiedonsaanti ja aloita ryhmätilaus maksuttomalla testijaksolla.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Pohjoismaihin syntyy korjausrakentamisen jättiläinen – Remount osaksi Circura Groupia”