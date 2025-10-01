Remount teki jo vuoden viidennen yrityskaupan
Konserni koostuu nyt 13:sta korjausrakentamisen eri sektoreihin erikoistuneesta tytäryhtiöstä.
Korjausrakentamiseen erikoistunut Remount on solminut sopimuksen liiketoimintakaupasta, jolla konserniin liitetään Rakennustyö Karvosen liiketoiminta.
