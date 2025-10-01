Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Yrityskauppa Korjausrakentaminen Talous

Remount teki jo vuoden viidennen yrityskaupan

Konserni koostuu nyt 13:sta korjausrakentamisen eri sektoreihin erikoistuneesta tytäryhtiöstä.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 1. lokakuuta 2025, 8:51
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Remount teki jo vuoden viidennen yrityskaupan
Järvenpään kirkko on kuulunut Rakennustyö Karvosen korjausrakennuskohteisiin. Kuva: Janne Lahti

Korjausrakentamiseen erikoistunut Remount on solminut sopimuksen liiketoimintakaupasta, jolla konserniin liitetään Rakennustyö Karvosen liiketoiminta.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Remount teki jo vuoden viidennen yrityskaupan”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset