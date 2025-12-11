RILin kysely: Yli puolet kokenut syrjivää kohtelua työssä RILin mukaan tilanne on huonontunut epätasa-arvoisen kohtelun, syrjinnän ja häirinnän osalta. Edellinen kysely tehtiin kaksi vuotta sitten.

Tuoreen kyselyn mukaan rakennus- ja kiinteistöalalla on vielä tekemistä työelämän vastuullisuudessa.

Rakennetun ympäristön alan korkeakoulutettuja edustava RIL ry toteutti syksyllä 2025 jäsenilleen toista kertaa Kohti vastuullisempaa työkulttuuria -kyselyn. Ensimmäisen kerran kysely tehtiin vuonna 2023.

Vastaajat jakautuvat nyt epätasa-arvoisen kohtelun, syrjinnän ja häirinnän osalta kahtia. Kaiken kaikkiaan tilanne on RILin mukaan huonontunut kahden vuoden takaisesta.

Kyselyn vastaajista noin 46 prosenttia koki, ettei heitä ole koskaan kohdeltu eriarvoisesti tai syrjitty. Edellisessä kyselyssä luku oli 49 prosenttia.

Vastaajista 54 prosenttia koki kohdanneensa eriarvoista tai syrjivää kohtelua satunnaisesti, säännöllisesti tai usein. Vastaava luku oli aiemmin 53 prosenttia.

Eniten eriarvoista kohtelua tai syrjintää olivat kokeneet varsinaiset jäsenet sekä naiset. Kun miehistä suurin osa ei ollut koskaan kokenut eriarvoista kohtelua tai syrjintää, naisista samoilla linjoilla oli kyselyn mukaan vain noin joka viides.

Suurin osa ikävistä kokemuksista ajoittui viimeisen viiden vuoden aikajanalle, joka sisältää myös nykyhetken.

Sukupuoli arvioitu syy

Kaikista eriarvoista kohtelua tai syrjintää kokeneista vastaajista epätasa-arvoista käytöstä oli koettu eniten esihenkilön taholta. Tämä korostui myös varsinaisten jäsenten vastauksissa sekä miehillä naisia enemmän.

Suurimmaksi arvioksi eriarvoisen kohtelun tai syrjinnän syystä, vastaajat nimesivät sukupuolen ja toiseksi iän. Varsinaisilla jäsenillä ja naisilla ykkössyynä korostui sukupuoli, miehillä sen sijaan ikä.

Lähes 47 prosenttia vastaajista kokee, että sukupuolella ei ole ollut vaikutusta työssä tai uralla etenemisen kannalta. Edellisessä kyselyssä tätä mieltä oli 60 prosenttia vastaajista.

Toisaalta noin 36 prosenttia arvelee, että sukupuolesta on ollut oman uranousun kannalta haittaa, kun vuonna 2023 tätä mieltä oli 27 prosenttia. Reilun viidenneksen mielestä sukupuolesta on ollut etua.

Aiemmassa kyselyssä vähän yli puolet vastaajista koki, että miehillä on uralla etenemisessä naisia paremmat mahdollisuudet. Nyt tätä mieltä oli 60 prosenttia. Naisista näin koki suurin osa ja miehistä runsas kolmannes.

Puolta ei häiritty

Vastaajista tasan puolet koki, ettei heitä ole koskaan kohdeltu häiritty alalla tai alan töissä. Edellisessä kyselyssä luku oli 53 prosenttia.

Satunnaisesti, säännöllisesti tai usein häirintää oli kokenut toinen 50 prosenttia, kun vuonna 2023 heitä oli vastaajista 47 prosenttia.

Häirintää kokeneet nimesivät sitä tehneeksi tahoksi kollegan, esihenkilön, asiakkaan tai sidosryhmän edustajan, työnantajan tai jonkun muun toimijan, kun vastauksia sai olla useita.

Yksittäisissä vastauksissa liittyen joko syrjintä- tai häirintäkohtaan nousi esille kokemuksia joko epätasa-arvoisesta kohtelusta, syrjinnästä tai häirinnästä. Vastauksissa mainittiin muun muassa seksuaalinen ahdistelu, älykkyyden aliarviointi, hyväveli-verkoston merkitys sekä ikä- ja palkkasyrjintä.

Esille nousivat myös esimerkiksi kiusaaminen tai muu epäasiallinen käytös, perhesyyt urakehityksen esteenä tai syrjinnän syynä sekä mielipiteiden mitätöinti.

Vastuullisuus strategiassa

Vastuullisuus on tärkeässä osassa RILin kolmivuotisella, vuonna 2025 käynnistyneellä strategiakaudella. Yksi vastuullisuuden muoto on sosiaalinen vastuu, joten RIL halusi selvittää jäsenistön näkemyksiä myös vastuullisen työkulttuurin osalta.

Kyselyssä pyrittiin selvittämään, kuinka alalla toteutuu inklusiivinen eli yhdenvertainen ja syrjimätön työkulttuuri. Koska inklusiivisuus on vahvasti kytköksissä monimuotoisuuteen eli diversiteettiin, kyselyssä tiedusteltiin näkemyksiä myös diversiteettiasioista.

Kyselyyn vastasi 98 jäsentä, joista oli opiskelijoita 10,2 prosenttia, varsinaisia jäseniä noin 70,4 prosenttia ja seniorijäseniä 19,4 prosenttia. Suurin osa oli toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Vastaajat työskentelivät laajalti eri tehtävissä, osa johdossa tai yrittäjänä.

Vastaajista 52 prosenttia oli miehiä, 47 prosenttia naisia ja 1 prosentti muun sukupuolisia.