Tekovalle varikkourakka Loimaalta – valmista ennen kesäsesonkia

Uusien lisätilojen myötä moottorirata voi palvella entistä paremmin ympäri vuoden.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 1. joulukuuta 2025, 14:45
Noin 2000 neliön monikäyttöisten tilojen toivotaan palvelevan entistä paremmin koko seutua.

Tekova on solminut kvr-urakkasopimuksen Loimaalla toimivan moottoriurheilukeskus Alastaro Circuitin kanssa. Tekova rakentaa moottoriradan yhteyteen noin 2 000 neliömetrin tilat, jotka palvelevat muun muassa varikko- ja huoltotoimintaa.

