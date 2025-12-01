Tekovalle varikkourakka Loimaalta – valmista ennen kesäsesonkia
Uusien lisätilojen myötä moottorirata voi palvella entistä paremmin ympäri vuoden.
Tekova on solminut kvr-urakkasopimuksen Loimaalla toimivan moottoriurheilukeskus Alastaro Circuitin kanssa. Tekova rakentaa moottoriradan yhteyteen noin 2 000 neliömetrin tilat, jotka palvelevat muun muassa varikko- ja huoltotoimintaa.
