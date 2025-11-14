Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Rakentaminen

Tekova rakentaa liikekiinteistön Raaseporiin

Rakentamisen arvioidaan käynnistyvän vielä tämän vuoden aikana.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 14. marraskuuta 2025, 10:17
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Tekova rakentaa liikekiinteistön Raaseporiin
Havainnekuva. Kuva: Tekova

Tekova on tällä viikolla allekirjoittanut liikekiinteistön myyntiä koskevan sopimuksen kiinteistöyhtiö Prisma Propertiesin kanssa. Kahden käyttäjän tarpeisiin kehitetty reilun 5000 neliömetrin liikekiinteistö rakennetaan Raaseporiin, Helsingin ja Hangon välisen valtatie 25:n varrelle.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Tekova rakentaa liikekiinteistön Raaseporiin”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset