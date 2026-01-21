Aura Rakennus urakoi palveluyksikön Turkuun
Asumispalveluyksikkö valmistuu vuoden loppuun mennessä.
Aura Rakennus Länsi-Suomi on käynnistänyt rakennustyöt Turun Artukaisissa, jonnerakentuu uusi kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö. Yhtiö toimii hankkeen KVR-urakoitsijana.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Ota maksuton diginäyte
Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Aura Rakennus urakoi palveluyksikön Turkuun”