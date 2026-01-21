Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Aura Rakennus urakoi palveluyksikön Turkuun

Asumispalveluyksikkö valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 21. tammikuuta 2026, 8:42
Havainnekuva Turkuun nousevasta kehitysvammaisten asumispalveluyksiköstä. Kuva: Aura Rakennus Länsi-Suomi

Aura Rakennus Länsi-Suomi on käynnistänyt rakennustyöt Turun Artukaisissa, jonnerakentuu uusi kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö. Yhtiö toimii hankkeen KVR-urakoitsijana.

