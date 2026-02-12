Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Korjausrakentaminen

Historiallisen rakennuksen peruskorjaus alkoi Turussa

Rakennuksen julkisivuun ei tehdä muutoksia.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 12. helmikuuta 2026, 10:46
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Historiallisen rakennuksen peruskorjaus alkoi Turussa
Maaherran makasiinin julkisivu. Kuva: Pöytyän rakennus

Turun tuomiokirkon vieressä sijaitsevan Maaherran Makasiinin A-siiven peruskorjaus on käynnistynyt. Kohde sijaitsee Henrikinkadulla yhdellä kaupungin merkittävästi ja kulttuurihistoriallisesti merkittävimmistä paikoista. Se muodostaa keskeisen osan tuomiokirkon ympäristön historiallisesta kokonaisuudesta. Se on palvellut vuosikymmenten aikana erilaisissa käyttötarkoituksissa.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Historiallisen rakennuksen peruskorjaus alkoi Turussa”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset