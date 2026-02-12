Historiallisen rakennuksen peruskorjaus alkoi Turussa
Rakennuksen julkisivuun ei tehdä muutoksia.
Turun tuomiokirkon vieressä sijaitsevan Maaherran Makasiinin A-siiven peruskorjaus on käynnistynyt. Kohde sijaitsee Henrikinkadulla yhdellä kaupungin merkittävästi ja kulttuurihistoriallisesti merkittävimmistä paikoista. Se muodostaa keskeisen osan tuomiokirkon ympäristön historiallisesta kokonaisuudesta. Se on palvellut vuosikymmenten aikana erilaisissa käyttötarkoituksissa.
