Nimlas mukaan datakeskus-yhdistykseen – lisäbisnestä uudelta toimialalta

Nimlas on ollut mukana viidessä eri datakeskushankkeessa Suomessa. FDCA-jäsenyyden myötä yhtiö uskoo verkostoituvansa alan markkinoille entistä paremmin.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 23. helmikuuta 2026, 10:19
Nimlakseen kuuluva kajaanilainen Paikallis-Sähkö on Lumi-supertietokonehankkeen pääsähköurakoitsija. Se on ollut myös vastuussa hankkeen sähkönjakelun suunnittelusta sekä toteuttamisesta. Kuvassa vasemmalta Timo Keränen ja Harri Dyster. (Kuva: Nimlas Finland)

Nimlas Finland on liittynyt Suomen datakeskusteollisuutta edustavaan Finnish Data Center Associationiin (FDCA).  Yhtiön mukaan jäsenyyden ideana on vahvistaa yhteistyötä alan toimijoiden kanssa ja tukea kasvavaa datakeskusmarkkinaa Suomessa.

