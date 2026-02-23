Nimlas mukaan datakeskus-yhdistykseen – lisäbisnestä uudelta toimialalta
Nimlas on ollut mukana viidessä eri datakeskushankkeessa Suomessa. FDCA-jäsenyyden myötä yhtiö uskoo verkostoituvansa alan markkinoille entistä paremmin.
Nimlas Finland on liittynyt Suomen datakeskusteollisuutta edustavaan Finnish Data Center Associationiin (FDCA). Yhtiön mukaan jäsenyyden ideana on vahvistaa yhteistyötä alan toimijoiden kanssa ja tukea kasvavaa datakeskusmarkkinaa Suomessa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella
Ryhmätilaus on edullisin tapa lukea Rakennuslehteä. Tutustu maksutta 1 kk.
Katso kaikki tilausvaihtoehdot
Diginä, printtinä, yksin tai ryhmässä. Tutustu monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Nimlas mukaan datakeskus-yhdistykseen – lisäbisnestä uudelta toimialalta”