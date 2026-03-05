Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Helsingin seuraavan raitiotiehankkeen rakentaminen alkaa

Valmistelevat työt alkavat tässä kuussa. Varsinainen rakentaminen alkaa toukokuussa.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 5. maaliskuuta 2026, 10:16
Raide-Jokerin koeajoja. Kuvituskuva Kuva: Raide-Jokeri

Länsiratikat-projekti valmistautuu aloittamaan raitiotien rakentamisen toukokuussa 2026. Valmistelevat työt alkavat jo maaliskuussa useissa kohteissa linjan varrella.

