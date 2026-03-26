Konkarikorjaaja palasi NCC:n leipiin NCC sai helmikuussa kokeneen konkarin korjausrakentamisen työnjohtoon.

Työpäällikön pestiin tarttui Tommi Nick, joka palaa opiskelu- ja harjoitteluvuosilta tuttuun yhtiöön. Veri vetää etenkin haastaviin urakkakohteisiin.

Palasit NCC:lle 17 vuoden tauon jälkeen. Mikä siinä veti puoleensa?

Yhtiöllä on vahvaa osaamista vaativissa korjausrakennushankkeissa. Viimeiset kymmenkunta vuotta ovat kuluneet vastaavissa projekteissa, joten ympäristö tuntuu luontevalta. Minua houkuttavat etenkin teknisesti vaativat hankkeet, joissa projektinjohdolla on keskeinen rooli.

Millaisissa projekteissa olet nyt mukana?

Näyttäisi siltä, että olen mukana vaativissa peruskorjaushankkeissa sekä pääkaupunkiseudulla että maakunnissa. Työsuhteen alussa pääpaino on luonnollisesti perehdytyksessä, joka auttaa hahmottamaan ison organisaation toimintaa ja prosesseja.

Ehdit olla pari vuotta myös kiinteistökehityksessä. Mitä oppia siitä karttui?

Olen ollut pari vuotta partnerina kiinteistökehitysyhtiössä, jossa olemme käynnistelleet hankkeita Lapin alueella. Siinä on oppinut paljon rahoituksesta, kaavoituksesta, hankekehityksestä, myynnin merkityksestä ja markkinan ymmärtämisestä.

Tommi Nick Syntynyt 1984 Helsingissä

Diplomi-insinööri, LUT-yliopisto, 2022

Rakennusinsinööri (amk), Metropolia, 2009

Työpäällikkö, korjausrakentaminen, NCC, 2026–

Vastaava työnjohtaja, Rakennus oy Antti J. Ahola, 2019–2026

Partner, Switch Concept, 2024–

Työpäällikkö, Rakennus Finrem, 2017–2018

Työpäällikkö, Jatke, 2015–2016

Projektipäällikkö, Asuntoverstas Saneeraus, 2014–2015

Työnjohto- ja projektitehtäviä: Finrem, Lemminkäinen Talo, Rakennuskultti, 2010–2014

Insinööriharjoittelija, NCC, 2006–2009

Harrastaa jääkiekkoa, koripallon juniorivalmennusta, musiikkia (Joulubonus-yhtye), reserviläistoimintaa

Mitä hyvältä työmaan johtajalta vaaditaan?

Vahvan teknisen osaamisen lisäksi on oltava kyky johtaa ihmisiä ja rakentaa toimivia verkostoja.

Vaativat hankkeet onnistuvat, kun työmaalla on avoin ilmapiiri ja psykologisesti turvallinen kulttuuri. Silloin ihmiset uskaltavat ylittää itsensä ja ratkoa ongelmia yhdessä.

Mikä veti aikanaan rakennusalalle?

Rakennusala tuli vastaan jo 5-vuotiaana perheemme omakotitalon työmaalla. Operoin kattotiilinostinta – ja yhtenä päivänä myös meidän punaisen Fiatimme rotkoon. Sille tielle sitten jäätiin.

Mitkä ovat olleet työurasi tähtiprojekteja?

Yksi sellainen oli Pohjolan Omasairaala Helsingin Pikku Huopalahdessa vuonna 2012. Siinä toimistorakennus ja vakuutusyhtiön vahinkotarkastusverstas muutettiin puolessa vuodessa ortopediseksi sairaalaksi. Toinen tärkeä projekti oli Säätytalon peruskorjaus, joka valittiin Rakennuslehden Vuoden työmaaksi vuonna 2024.