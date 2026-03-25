Telinemies jalkauttaa myös uusia toimintatapoja Telinekataja sai tammikuussa uuden liiketoimintajohtajan rakentamisen segmenttiin.

Pestiin tarttui aiemmin Etelä-Suomen yksikön aluepäällikkönä työskennellyt Toni Korpela. Nyt hänen vastuullaan on yhtiön teline- ja sääsuojamarkkina ympäri Suomea.

Siirryt koko rakentamisen johtoon. Millainen on uusi vastuualueesi?

Vastuualueena on rakentamiseen liittyvien toimintojen sekä kannattavan liiketoiminnan varmistaminen alueyksiköissä.

Jalkautan uusia toimintatapoja ja -malleja aluepäälliköille sekä huolehdin ihmisten viihtyvyydestä. Fokus on pidettävä siinä, että teemme joka päivä oikeita asioita ja ratkaisuja.

Mitä pitäisi saada aikaiseksi 2–3 vuoden aikajänteellä? Millaisia kasvusuunnitelmia Telinekatajalla on?

Tavoitteena on vahvistaa Telinekatajan asemaa valtakunnallisena ja yhdenmukaisena toimijana. Kasvu perustuu hallittuun ja kannattavaan kehitykseen. Palvelun pitää olla sujuvaa, ennakoivaa ja yhtenäistä riippumatta paikkakunnasta. Panostamme erityisesti asiakassuhteiden strategiseen kehittämiseen ja pitkäjänteisiin kumppanuuksiin.

Toni Korpela Syntynyt Espoossa 1975

Työmaapäällikkö, Stadin Ammattiopisto, 2024

Merkonomi, Espoonlahden kauppaopisto, 1993

Liiketoimintajohtaja, rakentaminen, Telinekataja, 2026–

Aluepäällikkö, Telinekataja, 2024–2026

Työnjohtaja, LTU Group, 2022–2024

Yrittäjä, 2000–2022

Harrastaa lenkkeilyä, veneilyä, kalastusta ja kuntosalilla käyntiä

Kuinka pahasti suhdanne on kolhinut vuokrausbisnestä?

Meillä vaikutukset ovat olleet monia kilpailijoita maltillisempia. Teollisuuden projektit ja kunnossapitotarpeet ovat tasoittaneet rakentamisen syklisyyttä, toisaalta rakennusprojektimme myös painottuvat vähemmän suhdanneherkkään korjausrakentamiseen. Suomen ohella toimimme Ruotsissa ja Virossa, mikä tuo hajautushyötyä ja tasapainottaa maakohtaisia kysyntävaihteluita.

Kuvaile itseäsi johtajana – mitkä asiat ja arvot ovat sinulle tärkeitä?

Periaatteeni on, että työtä tehdään yhdessä ja ilon kautta. Olen ollut vahvasti mukana joukkueurheilussa ja johdan valmentajamaisesti. Tsemppaus kuuluu jokaiselle ja jokaiseen päivään.

Mitkä ovat olleet työurasi tähtiprojekteja?

Kansallismuseon työmaalla teline- ja sääsuojatyöt saivat runsaasti kiitosta työmaan ihmisiltä sekä aluehallintovirastolta. Kruunuvuorensilta on ollut puolestaan laajaa kiinnostusta herättänyt kohde. Oli hieno kokemus käydä ylhäällä pylonissa jo sillan rakennusvaiheessa.