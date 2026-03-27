Peabin Rinkinen kritisoi referenssivaatimuksia – ”Siinä tulee tosi monta muuttujaa, ja nopeasti niistä joku ei täsmää”
Hän pitää myös referenssien viiden vuoden aikajännettä lyhyenä näin pitkäkestoisessa heikossa suhdanteessa. Nyt hän näkee kuitenkin markkinoilla jo valoa tunnelin päässä.
Peab oy:n toimitusjohtajana vastikään aloittanut Marko Rinkinen moittii julkisten hankintojen kilpailutusten referenssivaatimusten laajuutta.
Yksi vastaus artikkeliin “Peabin Rinkinen kritisoi referenssivaatimuksia – ”Siinä tulee tosi monta muuttujaa, ja nopeasti niistä joku ei täsmää””
Juu, sinänsä Rinkinen on asiassa ihan oikeassa, yritysreferenssit joutavat romukoppaan. Ovat vain jonkinlainen historiatieto siitä mitä yrityksessä aiemmin työskennelleet ovat tehneet. Ne eivät juuri lainkaan kuvaa nykyisen organisaation kykyä toteuttaa vastaavia hankkeita, eikä niillä, varsinkaan yli 3 vuotta vanhoilla ole kerrassaan mitään arvoa.
Naivisti voidaan kuvitella, että jotkut laatujärjestelmät, tahti-aikataulut tai copy-pastella hankkeesta toiseen kiertävät projektisuunnitelmat, tekoälyn parantelemista prujuista puhumattakaan niitä hankkeita toteuttaisivat onnistuneesti. Ei! Hankkeita toteuttavat ihmiset, ihmiset jotka ovat aiemmista virheistä oppineet ja kykenevät kokeneensa soveltamaan käytäntöön ja saavat riittävän taustatuen yrityksestä.
Ongelma on, ettei juuri ole mitään mittareita, joiden myötä perustellen voisi tarjoajia laittaa paremmuusjärjestykseen, joten juuri ei jää vaihtoehtoja kuin hinta ja kireät referenssit.